Evangelion e l'Odakyu Group si uniscono per offrire un'esperienza unica

Se siete sufficientemente addentro al mondo anime, probabilmente conoscerete Neon Genesis Evangelion, epopea animata sceneggiata e diretta da Hideaki Anno che ha rappresentato a tutti gli effetti un punto di svolta nel campo dell'industria animata, un nome che continua ad avere un importantissimo peso tutt'oggi.

Vista la grandissima fama riscossa dalla produzione, non di rado si è assistito alla nascita di particolari collaborazioni pensate per capitalizzare sull'opera, un susseguirsi d'interessanti idee a cui andrà ora ad aggiungersi la peculiare collaborazione annunciata dall'Odakyu Group. La società sta infatti organizzando un particolare evento a tema Evangelion intitolato "Evangelion x Hanone 2020 MEET EVANGELION IN HAKONE" che si terrà ad Hakone, nella Prefettura di Kanagawa, dal 10 gennaio al 30 giugno 2020.

Andando più nello specifico, l'evento permetterà a tutti i partecipanti di partecipare in alcuni dei più iconici luoghi apparsi all'interno dell'anime, quali il lago Ashi e la valle vulcanica di Owakudani. L'annuncio è stato seguito dalla pubblicazione di una key visual a tema - visionabile a fondo news - in cui è possibile osservare i vari personaggi dell'opera con abiti a tema "Hakone Walking". Inoltre, l'Evangelion x Hanone 2020 MEET EVANGELION IN HAKONE includerà:

Uno "Stamp Rally" a tema Neo-Tokyo 3

Decorazioni nell'area di Hakone con immagini e figure di Evangelion.

Un Tour guidato e vari prodotti a tema esclusivi

Un'operazione segreta sul Lago Ashi (i cui dettagli verranno resi noti in futuro)

Una collaborazione con il resort termale Hakone Kowaiken Yunnesun (che include la sorgente termale "Second Impact")

Nel corso di questi ultimi mesi, Neon Genesis Evangelion era finito sotto i riflettori per il controverso adattamento portato alla luce da Gualtiero Cannarsi, un susseguirsi di critiche che hanno addirittura spinto Netflix ha compiere un importante passo indietro.