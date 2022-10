Evangelion, l'opening della serie domina il karaoke giapponese da 30 anni

Uno dei prodotti cult dell'animazione giapponese è senza ombra di dubbio Neon Genesis Evangelion. Nata dal genio di Hideaki Anno e prodotta da Studio Gainax, la serie è riuscita a narrare in maniera rivoluzionaria le vicende dei protagonisti dal punto di vista introspettivo, unendole alla guerra degli umani contro gli angeli.

E se il film conclusivo The End of Evangelion ha da poco compiuto 25 anni, Neon Genesis Evangelion è a soli tre anni dai 30. Un tempo che ha reso immortale l'opera e i suoi personaggi, nonché l'opening di Evangelion, contornata dal brano "A Cruel Angel's Thesis" (Zankoku na Tenshi no These) di Yoko Takahashi, amatissimo da tutti i fan della serie.

XING, società giapponese con sede a Nagoya, per celebrare il 30° anniversario del suo brand di karaoke JOYSOUND ha annunciato il JOYSOUND karaoke 30th Anniversary Ranking, classificando le canzoni che sono state più tempo al top negli ultimi trent'anni. Al primo posto di questa speciale classifica si è piazzato proprio "A Cruel Angel's Thesis" di Yoko Takahashi.

Inutile dire che il risultato era alquanto scontato in Giappone, almeno nella classifica dei brani degli anime, mentre forse meno persone avrebbero scommesso sul primato assoluto dell'opening di Evangelion tra tutte le canzoni. Ecco la top 20 trentennale degli altri brani anime di JOYSOUND:

“Touch” (Yoshimi Iwasaki / Touch) “Single Bed” (Sharam Q / D·N·A2) “Sobakasu” (JUDY AND MARY / Rurouni Kenshin) “Himawari no Yakusoku” (Motohiro Hata /Stand By Me Doraemon) “Sekai ga Owaru Madewa…” (WANDS / Slam Dunk) “God Knows…” (Aya Hirano as Haruhi Suzumiya / The Melancholy of Haruhi Suzumiya) “Lion” (May’n and Megumi Nakajima / Macross Frontier) “Kimi no Shiranai Monogatari” (Supercell / Bakemonogatari) “Let It Go – Ari no Mama de” (Takako Matsu / Frozen Japanese dub edition) “Sousei no Aquarion” (AKINO / Aquarion) “Butter-fly” (Koji Wada / Digimon Adventure) “Anata no Kiss wo Kazoemashou ~You Were mine~” (Yuki Koyanagi / Reign: The Conqueror) “Melissa” (Porno Graffitti / Fullmetal Alchemist) “Cutie Honey” (Kumi Koda / Re: Cutie Honey) “Moonlight Densetsu” (DALI / Pretty Guardian Sailor Moon) “1/3 no Junjou na Kanjou” (SIAM SHAD / Rurouni Kenshin) “Uso” (SID / Fullmetal Alchemist: Brotherhood) “Gekkouka” (Janne Da Arc / Black Jack) “only my railgun” (flipSide / A Certain Scientific Railgun)

