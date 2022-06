Evangelion: il Perfezionamento dell'uomo e Lilith in questa figure da 350 euro

La serie di Neon Genesis Evangelion ha ispirato non poche manifestazioni di creatività tra cosplay, come questa interpretazione di Misato, e modellini in scala. Proprio questi ultimi, in particolare, continuano quasi quotidianamente ad arricchire sempre di più il già florido merchandising.

Nonostante l'epopea di Evangelion sia terminata da diverso tempo a questa parte, il franchise continua a far parlare di sé grazie alla sua enorme importanza che negli anni le ha concesso di collaborare con brand più o meno conosciuti internazionalmente. Ad ogni modo, tra i prodotti che arrivano sul mercato più frequentemente spiccano i modellini in scala, veri e propri pezzi da collezione per gli amanti del genere.

A tal proposito, Medicom Toy Studio ha voluto realizzare una figure piuttosto originale e dedicata alla figura più misteriosa della saga, Lilith, il secondo angelo. La statuetta in questione ritrae dunque Lilith crocifissa nel Termina Dogma dalla lancia di longinus. Il modellino è già disponibile al preordine sul sito ufficiale, accessibile tramite il link alla fonte, al costo di 49.500 yen (circa 350 euro al cambio attuale). La consegna si farà attendere qualche mese dal momento che è prevista a ottobre 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure che potete ammirare in calce alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.