Evangelion: preziosi oggetti da collezione saranno messi all'asta per beneficienza

Neon Genesis Evangelion ha segnato parte della storia dell’industria dell’animazione giapponese, e dopo la chiusura dell’ambiziosa tetralogia Rebuild of Evangelion, l’opera ideata da Hideaki Anno tornerà presto a far parlare di sé grazie ad un evento molto speciale. È stata infatti annunciata un’asta di beneficienza totalmente dedicata alla serie.

Dal titolo Evangelion Gratitude Festival, l’iniziativa sarà caratterizzata dalla presenza di oggetti da collezione piuttosto rari che attireranno l’interesse dei collezionisti appassionati del franchise. In concomitanza con il Wonder Festival 2023 della stagione invernale, il 12 febbraio al Makuhari Messe di Chiba si terrà quest’asta, durante la quale sarà possibile aggiudicarsi quattro prodotti molto ricercati.

Nello specifico, come potete vedere dall’immagine riportata in calce, si tratta di: un hugging pillow, che si poteva vincere acquistando le UCC Evangelion Coffee Can, e risalente alla prima grande collaborazione della serie nel 1997; una maglietta con un EVA-01 in 3D all’altezza del torace; due Microman figure di Asuka e Rei; delle figure esclusive delle mascotte del Wonder Festival, Wonda-chan e Reset-chan.

Parte degli introiti dell’asta saranno investiti nella preservazione della cultura degli anime e degli effetti speciali, di cui Hideaki Anno è un grande sostenitore e appassionato. Fateci sapere cosa ne pensate di questa iniziativa e se vi interessano alcuni dei prodotti messi all’asta nei commenti.

Per finire, ecco un simpatico cosplay di Asuka in abiti scolastici, e una figure dell’EVA 01 come Godzilla.