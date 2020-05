Evangelion, il regista Hideaki Anno compie 60 anni e regala un esilarante foto ai fan!

Il 22 maggio 2020, il regista, animatore e sceneggiatore giapponese Hideaki Anno ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno. L'artista ha deciso di celebrare l'evento condividendo alcuni esilaranti scatti con i ragazzi di Studio Khara, che a loro volta hanno deciso di prendere un po' in giro il loro direttore ripostando le foto sui social.

In calce potete vedere le meravigliose foto in questione, pubblicate su Twitter dal profilo ufficiale dello studio di animazione e dalla moglie Mayoco Anno. Il regista ha posato con indosso una t-shirt personalizzata con scritto "60° compleanno di Hideaki!", visibilmente ispirata al design del completo di Ultraman. L'età non ha certo affievolito lo spirito geek del regista, che si è addirittura messo in posa imitando il personaggio.

Nonostante abbia avuto un'infanzia terribilmente difficile, segnata soprattutto dal pessimo rapporto col padre, Hideaki Anno è riuscito a diventare una delle figure di spicco nel mondo dell'animazione giapponese, dando vita a capolavori del calibro di Neon Genesis Evangelion e Nadia - Il mistero della pietra azzurra. Il regista tornerà presto nei cinema con Shin Ultraman e l'ultima parte della Rebuild of Evangelion.

Nonostante abbia avuto un'infanzia terribilmente difficile, segnata soprattutto dal pessimo rapporto col padre, Hideaki Anno è riuscito a diventare una delle figure di spicco nel mondo dell'animazione giapponese, dando vita a capolavori del calibro di Neon Genesis Evangelion e Nadia - Il mistero della pietra azzurra. Il regista tornerà presto nei cinema con Shin Ultraman e l'ultima parte della Rebuild of Evangelion.