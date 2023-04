Evangelion: il regista Hideaki Anno è pronto a prendersi una pausa dopo 30 anni

Dai primi progetti degli esordi, alla contributo a Nausicaa della Valle del Vento di Hayao Miyazaki, fino al travolgente successo di Neon Genesis Evangelion la carriera del regista Hideaki Anno è stata ricca di produzioni nel corso degli ultimi trent’anni. Finalmente il creativo ha ammesso di aver bisogno di riposo prima di tornare al lavoro.

Durante un evento dedicato alla sua ultima pellicola, Shin Kamen Rider, uscita in Giappone il 17 marzo 2023, Hideaki Anno ha candidamente ammesso di non aver progetti per il futuro: “non è stato ancora deciso nulla sul mio prossimo lavoro. Per la prima volta in più di 30 anni il mio futuro deve essere ancora scritto. Ho lavorato così tanto da volere una pausa”. Nonostante questo, però alla domanda relativa ad un possibile sequel di Kamen Rider, Anno ha risposto di aver iniziato a buttare giù qualche idea, e di aver pensato ad un finale aperto proprio per questo, oltre che al titolo Shin Kamen Rider: Masker World, per quanto non vi sia ancora nulla di certo o ufficiale.

“Parlando realisticamente, al momento sono stando, ma resto legato alle mie idee” così ha continuato andando a specificare che nell’ipotetico sequel potrebbero essere coinvolti anche il governo giapponese e l’organizzazione terroristica. Rivelazioni importanti che stanno già facendo discutere molto la community di appassionati delle sue opere, soprattutto di Neon Genesis Evangelion.

E voi cosa ne pensate di questa pausa desiderata da Anno? Credete che il regista possa tornare a sorprenderci in futuro con nuove opere? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ecco una splendida statuetta dell’EVA-01 da 1000 euro, e ricordiamo che Anno si è rivolto ad uno psichiatra per affrontare la fine di Evangelion.