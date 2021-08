Evangelion: il regista non esclude la possibilità di tornare a lavorare alla serie

Con l’uscita di Evangelion 3.0 + 1.0 su Amazon Prime Video si è chiuso uno dei capitoli più travagliati della storia dell’animazione giapponese, ovvero quella della tetratologia cinematografica dei Rebuild. Il futuro di Hideaki Anno è quello di Eva potrebbero però non allontanarsi del tutto nonostante le parole del regista.

In più di un’occasione il director ha specificato come a suo dire la storia di Evangelion sia conclusa, aggiungendo tuttavia il termine “al momento”. E non è tutto dal momento che in occasione di un botta e risposta con i colleghi di Collider ha aggiunto ulteriori informazioni sul suo futuro che potrebbe includere ancora il franchise che l’ha reso celebre in tutto il mondo.

Hideaki Anno spiega infatti: “Nel rifare Evangelion c’erano molte cose interessanti da fare, ma rifare qualcosa che era stato già fatto in passato è stato stressante. C’erano molti fan con i loro valori che dovevo tenere costantemente a mente durante la realizzazione dei film, ma allo stesso tempo dovevo creare qualcosa di nuovo e interessante per tutti loro. E per questo, ma in realtà anche per me stesso, al momento non sento il desiderio di voler continuare con Evangelion, ma c’è sempre quel buco di 14 anni nella storia che, in un qualche modo, vorrei comunque approfondire. Ma a questo punto, non sento di voler continuare la storia da dove l’ho lasciata”.

Parole che non chiudono definitivamente le porte ad un nuovo progetto di Eva che, in ogni caso, arriverebbe in un futuro non poi così prossimo dal momento che il regista si vuole dedicare al momento sui live action. E voi, invece, cosa ne pensate di queste parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.