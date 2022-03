Evangelion, il regista torna a parlare del futuro della serie

La storia di Evangelion si è conclusa con l'uscita di Shin Eva su Amazon Prime Video la scorsa estate. Da allora, Hideaki Anno, il regista nonché creatore della saga, non ha espresso molte parole sulla serie e su quale futuro attende il franchise. Ad ogni modo, il director ha recentemente chiarito la questione in un botta e risposta coi fan.

Il celebre regista, infatti, per celebrare il primo anniversario dalla conclusione dei Rebuild ha avviato una sessione di botta e risposta su Twitter in cui ha risposto in modo più o meno diretto alle curiosità degli appassionati. Un riassunto della sessione, dunque, qui segue:

Anno ha riposto che non sarebbe salito sull'Eva nemmeno se glielo avessero ordinato;

Non ha un valore numerico per definire Eva 3.0 + 1.0, ma gli darebbe un punteggio da 0 a infinito;

I suoi personaggi preferiti sono Asuka, Misato e Ritsuko ;

; Dopo aver terminato le registrazioni del comparto sonoro, il regista non ha più rivisto il film;

Alla domanda se abbia o meno finito con Evangelion, Hideaki Anno

ha chiarito: "Questa è la terza volta che lo concludo, direi che possa bastare."; Per quanto riguarda il finale, il regista ha chiarito che la felicità di Shinji e le varie interpretazioni sui personaggi sono lasciate agli spettatori;

E voi, invece, cosa ne pensate delle risposte del papà di Evangelion? Vi aspettavate questa chiusura su un possibile ritorno del franchise visto le precedenti dichiarazioni in merito ad un eventuale prequel? Diteci cosa ne pensate, come al solito, con un commento qua sotto.