Evangelion: Rei Ayanami in tuta nera, bianca e abiti da studentessa in questi cosplay

Rei Ayanami è un personaggio particolare e noto a chiunque abbia visto la serie Neon Genesis Evangelion, anche se la sua popolarità va ben oltre i muri dell'opera magistrale di Hideaki Anno. Ormai è una figura fondamentale del mondo dell'animazione nipponica e per questo è molto presente in rete, protagonista di teorie e molto altro ancora.

Ora che la storia di Evangelion si è conclusa con il quarto e ultimo film della saga Rebuild, si può dire che Hideaki Anno ha mostrato tutte le versioni di Rei Ayanami possibili. Nella prima serie la vediamo indossare l'iconica Plug Suit bianca, utile per guidare il gigantesco mecha Evangelion unità-00, ma anche in versione studentessa con una divisa azzurra e bianca. In Rebuild of Evangelion non manca poi una Rei Ayanami in tuta nera.

Tutte e tre queste versioni sono state raggruppate dalla cosplayer giapponese Chachamaru che si è davvero data da fare, dando vita a molte versioni di Rei Ayanami in questo triplo cosplay disponibile nei vari post in basso. Si parte da Rei con plug suit nera, passando a quella bianca, che non manca di mostrare anche la Lancia di Longino, e infine Rei studentessa. Qual è la versione migliore?

Yush ha invece realizzato semplicemente Rei Ayanami scolaretta in un cosplay enigmatico, mentre Nekoneko ha deciso di omaggiare la versione di Evangelion con una Rei in tuta nera pronta per la battaglia.