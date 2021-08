Evangelion e il rompicapo impossibile: l'internet sfida un puzzle

Evangelion 3.0 + 1.0 ha chiuso una tetralogia ed una storia che attendeva da troppi anni una conclusione, non senza però aver riscosso un ottimo successo al botteghino che ha di certo ricompensato Studio Khara per tutti gli anni di produzione del film. Ad ogni modo, recentemente è diventata virale l'impresa di un fan.

La prima Key Visual effettiva di Evangelion 3.0 + 1.0 mostrava i piloti delle varie unità Evangelion, i cosiddetti Children, su una spiaggia, la stessa che Hideaki Anno ha sfruttato molteplici volte per suggestionare i fan con altrettante teorie. Recentemente un fan ha acquistato un puzzle che ritrae questa locandina, tuttavia non si aspettava di certo di ritrovarsi davanti ad un'impresa quasi impossibile.

Ciascun pezzo differiva appena o nulla dagli altri e il puzzle si era trasformato ben presto in una sorta di rompicapo. L'utente ComeliqFN ha così chiesto l'aiuto di internet che si è mobilitato in gran numero per aiutarlo a completare l'impresa. Nessuno però poteva aspettarsi una mobilitazione così massiccia di fan che hanno reso ancor più virale il suo tentativo. Oltre 135 mila persone si sono interessate dell'argomento, 35 mila condivisioni hanno alimentato vari thread sull'argomento e il tema Evangelion ha sfiorato i vertici dei trend di Twitter. L'utente si è così sentito in dovere di aggiornare le decine di migliaia di fan accorsi in suo aiuto condividendo insieme a loro gli eventuali progressi o i punti più complessi. Alla fine, dopo due giorni di lavoro, il puzzle è stato completato e potete dare un'occhiata al risultato in calce alla notizia.

E voi, invece, vi aspettavate una mobilitazione del genere per risolvere un puzzle? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. A tal proposito, vi ricordiamo che tra le nostre pagine è disponibile la recensione in anteprima di Evangelion 3.0+1.01 Thrice Upon a Time.