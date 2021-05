Evangelion: sapevate che la doppiatrice di Asuka aveva fatto il provino per Rei?

Neon Genesis Evangelion è un'icona dell'animazione giapponese, una serie immortale e con una popolarità pochi eguali. Nel tempo, infatti, il capolavoro di Hideaki Anno è diventato uno dei capisaldi dell'industria, una serie che ha fatto scuola a nuove generazioni di registi e progetti.

Ci sono molte curiosità che non tutti conoscono in merito all'opera, come ad esempio il mistero dietro al fantomatico live action di Evangelion. Un altro interessante aneddoto sul franchise riguarda la figura di Yoko Miyamura, celebre voce di Asuka che, inizialmente, aveva fatto il provino per un personaggio molto diverso dal Pilota dello 02. A raccontare l'aneddoto è stato un utente, un certo C4Dbeginner, che ha raccontato un estratto dell'intervista alla doppiatrice di Asuka di qualche tempo fa.

"Yuko Miyamura ha originariamente fatto un'audizione in Neon Genesis Evangelion per interpretare Rei Ayanami, ma essendo nuova nell'industria e avendo solo un'esperienza pregressa nel mondo del teatro, sapeva solo come sfruttare la sua voce in modo energico. Questo tipo di performance non si adattava affatto a Rei Ayanami, tuttavia era perfetto per Asuka Langley. A questo proposito, Miyamura svelò in un'intervista: "Rei Ayanami è una ragazza docile che, per la maggior parte del tempo, porta delle bende sul corpo, mentre Asuka, invece, si limita a insultare dicendo "baka". Pensavo che i ragazzi sarebbero stati più interessati al primo, ma sono rimasta sorpresa quando ho saputo che ci sono molti uomini a cui piace un tipo di ragazza come Asuka."

Seppur con tutti i limiti caso, Asuka è al confine con il tipo di personaggio definito come "tsundere", uno stereotipo di personaggio oggi molto in voga e popolare soprattutto tra le community e tra le recenti produzioni anime. Ad ogni modo, non si può fare a meno di constatare che, al pari di Ilaria Latini e Valentina Mari nel doppiaggio nostrano, sia Yoko Miyamura che Megumi Hayashibara hanno fatto un lavoro davvero straordinario. E voi, invece conoscevate questo aneddoto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.