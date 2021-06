Evangelion: una speciale mostra a Tokyo celebrerà la carriera di Hideaki Anno

Visto il successo ottenuto dall'ultimo film del progetto Rebuild of Evangelion, e all'ottima accoglienza riservata alle ultime mostre organizzate, a partire dal mese di ottobre si terrà a Tokyo una speciale esibizione dedicata alla brillante carriera di Hideaki Anno, creatore di Neon Genesis Evangelion, una delle opere più importanti del settore.

Seguendo in parte il modello della Smash Art Exhibit dedicata a My Hero Academia, la mostra in questione ospiterà numerosi artwork e anche materiale inedito. L'Hideaki Anno Exhibition aprirà ufficialmente le porte al pubblico il primo ottobre per poi chiudere il 19 dicembre, rimanendo per poco più di due mesi nella capitale giapponese.

Dalle informazioni più specifiche emerse finora la mostra conterrà materiale di pre-produzione, appunti e note scritte dallo stesso Anno, vari sketch, bozze, concept art, e anche delle miniature e statue dedicate agli EVA e ai protagonisti. Si tratta di un evento indicato per gli appassionati che seguono la carriera di Anno sin dagli esordi, come la sua collaborazione in Nausicaa la Valle del Vento dello Studio Ghibli, ma che potrebbe rivelarsi interessante anche per chi non si è mai avvicinato all'immaginario di Evangelion.

