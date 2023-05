Evangelion: una statuetta dell'Eva-02 rosso fiammante da 800 euro

I robottoni conosciuti come Evangelion, nome abbreviato spesso in Eva, sono uno degli elementi fondanti di Neon Genesis Evangelion, l'anime di Hideaki Anno poi trasformatosi anche in una tetralogia di film. Dopo la statuetta dell'Eva-01, c'è spazio per un'altra produzione a tema.

PRIME 1 ha realizzato una statuetta dell'Eva-02 di Neon Genesis Evangelion, un oggetto talmente ben fatto che attirerà sicuramente tante attenzioni da parte dei fan della serie. L'Eva-02 è uno dei giganti biomeccanici chiamati Evangelion, e questo specifico modello è un'unità personalizzata assegnata al personaggio di Asuka Soryu Langley.

Questa statuetta dell'Eva-02 è una rappresentazione dettagliata e accurata di questa imponente macchina da combattimento, come si può vedere nelle foto presenti nel tweet in basso. Realizzata con cura e precisione, cattura l'aspetto distintivo dell'Eva-02, con il suo design elegante e i colori vivaci basati sul rosso. La statuetta è realizzata in materiale di alta qualità e presenta una finitura liscia che accentua i dettagli dei meccanismi e dei componenti dell'Eva. Inoltre, è possibile modificare le braccia, che vengono incluse nella confezione: ci sono due braccia con i mitra che sparano, due braccia semplici e due braccia con un pugnale.

La presenza di una statuetta dell'Eva-02 offre ai fan l'opportunità di esprimere la loro passione per la serie e di avere un pezzo tangibile che rappresenta il loro personaggio preferito. Per assicurarsela, però, sarà necessario spendere 795€, quindi non poco per questo Eva-02 da 74 centimetri di altezza. Altrimenti, potete vedere il film Evangelion 3.0+1.0 in italiano per guardarlo all'opera nell'ambiente preparato dal regista.