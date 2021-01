Evangelion in stop motion: ecco il video virale di Animist

La tecnica in stop motion ha caratterizzato numerosi film di animazione di fama globale, alcuni dei quali sono diventati un'iconica del genere, basti pensare allo splendido Nightmare Before Christmas. Il canale YouTube Animist ha voluto tentare di dare vita ai personaggi di Evangelion con un clip virale in rete.

Il franchise di Evangelion è uno dei più importanti dell'animazione nipponica, una serie che da anni attende di essere definitivamente completata. Il prossimo 23 gennaio, dopo un'attesa lunga e travagliata a causa delle condizioni di salute del regista, debutterà finalmente Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultima parte della tetralogia dei cosiddetti "Rebuild".

Ad ogni modo, nella giornata di ieri ha fatto molto parlare di sé un video trasmesso sul canale YouTube di Animist, un ragazzo che ha tentato con successo di creare una scena originale della serie attraverso la tecnica dello stop motion. La clip in questione, che potete ammirare in alto alla notizia, presenta una competizione di ginnastica in cui l'unità 02 si diletta nella sua performance sotto i giudizi severi di Rei, Kaworu e Shinji, il tutto sotto il controllo di Asuka. Il video è stato notevolmente apprezzato dai fan per la resa incredibile del filmato, merito soprattutto del talento di Animist che è riuscito a dare la giusta espressività ai personaggi nonostante le difficoltà della tecnica frame by frame.

Sempre in cima alla pagina, invece, potete dare un'occhiata al "making of", ovvero tutto il processo maniacale che ha portato alla realizzazione di questa incredibile clip. E voi, invece, cosa ne pensate di questo video, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.