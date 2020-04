Evangelion: Studio Khara rivela il disegnatore del logo ufficiale

Studio Khara, conosciuto principalmente per il suo lavoro sulla tetralogia di film Rebuild of Evangelion, rivela un curioso aneddoto riguardante l'ideazione del logo inglese da parte del regista Hideaki Anno.

La serie di EVA dopo il gran successo riscontrato a seguito della produzione originale del 1995 partorita dalla mente geniale del regista e sceneggiatore, ha ricevuto nel corso degli anni vari film ad essa dedicati e in particolare la serie Rebuild ha svolto un gran lavoro sul finale dell'opera che vede le vicende di Neo Tokyo-3.

I film d'animazione dello studio Khara hanno saputo riaccendere l'interesse della fanbase su un prodotto immortale che avrebbe dovuto raggiungere il suo apice con la pubblicazione di EVA 3.0 + 1.0, quarto e ultimo film della tetralogia. Inizialmente previsto per Giugno 2020, il film di Evangelion è stato rimandato a causa coronavirus.

Hideaki Anno secondo le recenti dichiarazioni, sarebbe il responsabile diretto dell'iconico titolo a penna presente nei film e pensato per un pubblico occidentale. Il disegno del logo di Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone infatti, sarebbe stato fatto tramite una vecchia penna Nib della moglie Moyoco Anno, mangaka di successo cui si ricordano lavori come Sugar Sugar Rune. I titoli dei successivi film sarebbero stati realizzati sempre tramite l'ausilio di vecchie penne calligrafiche della moglie per dare una continuità alla serie.

Secondo alcuni utenti twitter inoltre, Anno sarebbe il responsabile di altre scritte presenti nei film. La scrittura del regista sarebbe infatti stata analizzata dagli stessi fan dell'opera. Com'è possibile vedere in calce alla notizia, la calligrafia pare essere la stessa.

Vi ricordiamo che se non avete ancora visto i film, la serie Rebuild of Evangelion è disponibile su Youtube nel canale ufficiale dello studio d'animazione.