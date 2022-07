Evangelion: The End of Evangelion, il film di culto di Hideaki Anno compie 25 anni

Il 19 luglio del 1997, nelle sale cinematografiche giapponesi debuttava Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion, il lungometraggio che doveva chiudere la serie di culto di Hideaki Anno. Venticinque anni dopo, l'opera gode di una seconda, popolare vita.

Quest'oggi, compie un quarto di secolo una delle produzioni più importanti dell'industria cinematografica animata giapponese. 25 anni or sono, faceva il suo debutto la premiere di Evangelion: The End of Evangelion. L'edizione italiana, risale al 2005, quando Panini Video e Dynit lo pubblicarono in versione home video. Oggi, è disponibile alla visione sul catalogo streaming di Netflix.

Il lungometraggio diretto da Hideaki Anno e prodotto da studio Gainax, si proponeva come epilogo della serie anime televisiva, trasmessa fino all'anno precedente. Nel film, Shinji, Rei e Asuka lavorano al progetto per il perfezionamento dell'uomo, ma infine il ragazzo decide di accettare se stesso e rifiutare questo processo.

Così come il pluripremiato Evangelion 3.0+1.0, anche The End of Evangelion sbancò i botteghini con oltre un miliardo e mezzo di yen d'incassi. Vincitore dell'Anime Grand Prix di Animage e del Japan Academy Award, l'anime movie, ha contribuito ad affermare l'opera e il nome del suo regista, quel celebre Hideaki Anno che nel 2022 ha ricevuto la prestigiosa medaglia d'onore con fiocco viola.