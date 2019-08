Evangelion: torna la Sword Exhibition con i nuovi modelli

È stato annunciato il ritorno di una delle reunion di Evangelion più apprezzate dai fan: “Evangelion and Japanese Swords Exhibit”. Scopriamo insieme i dettagli.

Gli amanti dell’opera di Hideaki Anno avranno una nuova occasione per celebrare la serie: il 30 agosto, infatti, avrà luogo a Tokyo l’evento legato alle esibizioni con protagoniste le spade dei personaggi. La novità che caratterizzerà il ritorno della fiera è la presenza dei nuovi materiali e design presentanti in Evangelion: 3.0+1.0.

La “Evangelion and Japanese Sword Exhibition + Evangelion Artwork Selection” aprirà le porte ai fan nei grandi magazzini Takashimaya a Shinjuku, e avrà una durata di 9 giorni. È la prima volta in 6 anni che l’esibizione sarà ospitata a Tokyo, e proprio per questo l'organizzazione ha fatto le cose in grande. Infatti oltre a 26 spade originali, prodotte da diversi fabbri giapponesi, e ispirate alla serie di film del franchise, sarà possibile ammirare oltre 200 contenuti artistici esclusivi della nuova produzione, di cui potete trovare un piccolo assaggio in fondo alla pagina.

La Swords Exhibit di Evangelion ha visto la luce nel 2012, presentando una curata replica, lunga 3 metri, della Lancia di Longinus. Successivamente alla diffusione sul suolo nipponico, è riuscita ad arrivare in Europa nel 2014. Ricordiamo che di recente è stato pubblicato un nuovo trailer di Evangelion: 3.0+1.0, ultimo film della tetralogia diretta e scritta da Hideaki Anno.