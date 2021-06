Evangelion: Una mostra dedicata ai lavori di Hideaki Anno annunciata per il Giappone

L'inedita kei visual di Evangelion 3.0+1.01 ha fatto discutere i numerosi fan dell'opera di Hideaki Anno, celebre autore che sarà protagonista di una mostra che permetterà di scoprire varie curiosità sui lavori del regista.

Ad annunciarlo è stato l'account ufficiale dedicato a Neon Genesis Evangelion, una delle opere più conosciute di Hideaki Anno e che hanno influenzato maggiormente il mondo dell'animazione giapponese. Secondo quanto è stato scritto nel tweet, a partire dal prossimo 1 ottobre si terrà nel National Art Center di Tokyo la "Hideaki Anno Exhibition". Gli appassionati potranno quindi scoprire qualche dettaglio del processo creativo del famoso regista, attraverso schizzi preparatori e appunti scritti da Hideaki Anno, insieme a storyboard e altri elementi legati alla produzione di Evangelion e delle ultime opere ideate dal famoso regista. La mostra sarà attiva fino al 19 dicembre e per ora non sappiamo ancora il prezzo o se sarà proposta anche in Occidente, ma l'annuncio è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati giapponesi.

Come sapete non conosciamo ancora la data di uscita di Evangelion 3.0+1.01 in Italia: mentre in Giappone ha riscosso un notevole successo al botteghino, sembrerebbe che la distribuzione in Occidente si affiderà ad Amazon Prime Video. Non resta che aspettare un annuncio ufficiale, nel frattempo ecco una nostra prima anteprima del film conclusivo di Neon Genesis Evangelion.