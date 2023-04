Evangelion, l'uomo che ha sposato Asuka: virale la storia di un fan

Neon Genesis Evangelion ha fatto la storia dell'animazione giapponese, una serie talmente profonda da lasciare un'impronta all'interno di un intero settore. I personaggi immaginati dalla mente di Hideaki Anno, tuttavia, fanno ancora discutere per i motivi più disparati.

Probabilmente non avrete mai sentito parlare di Xie Tianrong, un uomo di 35 anni originario di Hong Kong, che negli ultimi giorni è diventato talmente virale tanto da apparire in articoli dedicati in portali nipponici. L'uomo, infatti, avrebbe sposato una bambola realizzata su misura di Asuka con la quale condivide regolarmente sui social, Facebook soprattutto, foto della loro vita quotidiana.

I due hanno persino un figlio, anch'egli in plastica, immortalato spesso nelle foto. Non sono mancate polemiche nei confronti dell'uomo, che ha regalato all'amata IPhone ed orologi costosi, tuttavia tra i suoi profili si intravedono anche tanti commenti a difesa dell'amore. Xie avrebbe anche raccontato di aver vissuto in passato con una partner umana con la quale però ha interrotto la relazione a causa di egoismo.

