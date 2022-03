Evangelion: la voce di Shinji vince il 16° Seiyuu Awards

Evangelion 3.0 + 1.0 conquista un altro grande riconoscimento. Al 16° Seiyuu Awards, il cast di doppiatori ha vinto il "Synergy Award", mentre la doppiatrice di Shinji Ikari ha trionfato nella categoria miglior doppiatrice femminile. Ecco tutti i vincitori della manifestazione.

La cerimonia di premiazione della sedicesima edizione del Seiyuu Awards ha visto Evangelion 3.0 + 1.0 come grande protagonista. Evangelion ha già trionfato nel Japan Academy Film nella categoria fan popularity, ma adesso arriva un nuovo riconoscimento. Il cast del lungometraggio, infatti, ha sbaragliato la concorrenza, conquistando il titolo di miglior sinergia tra i voice actor. Megumi Ogata, invece, ha ottenuto il titolo di miglior doppiatrice di sesso femminile, anche grazie alla recitazione in Jujutsu Kaisen 0, dove interpreta Yuta Okkotsu. Nella categoria maschile, ha invece trionfato Kensho Ono, la voce di Floch in Attack on Titan.

Oltre a questi, tra i premiati della categoria di doppiatore non protagonista troviamo Fumihiko Tachiki e Yuchi Nakamura, voci di Akainu di ONE PIECE e Gojo di Jujutsu Kaisen. Nella controparte femminile, a essere premiate sono state Mikako Komatsu e Rie Takahashi, Maki di Jujutsu Kaisen ed Emilia di Re: Zero. Il premio speciale è stato conquistato da Belle di Mamoru Hosoda. In Italia, è stata recentemente annunciata la versione home video di Belle.