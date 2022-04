Evangelion 3.0 + 1.0 arriva in Italia al cinema: gli annunci di Dynit al Romics

Non sono affatto mancate delle sorprese all’evento Dynit per l’edizione 2022 del Romics. Carlo Cavazzoni ha infatti annunciato i prossimi titoli in arrivo in Italia tra cui le prossime novità anime al cinema su cui spicca Evangelion 3.0 + 1.0, l’ultima parte della tetralogia dei Rebuild.

Approdato su Amazon Prime Video in estate, Shin Eva ha chiuso un cerchio durato più di 15 anni. In Italia il capolavoro di Hideaki Anno è particolarmente apprezzato tant’è che Dynit non si è lasciata scappare l’occasione di portare il film nel Bel Paese che, tra l’altro, sarà ridoppiato. Ad ogni modo, gli annunci in questione qui seguono:

Sword Art Online Progressive - The Movie: Scherzo of a Dark Dusk , sequel di Aria of a Starless Night;

, sequel di Aria of a Starless Night; Saiyuki Reload: Zeroin, serie sottotitolata in italiano e già disponibile su Prime Video;

Eureka Seven: Hi Evolution 3 arriverà su Prime Video;

La stagione 2 di Demon Slayer verrà doppiata , compresa la prima parte dell’anime;

, compresa la prima parte dell’anime; La stagione 2 di Made in Abyss, attesa al debutto in estate, sarà anch’essa doppiata;

L’editore, dunque, ha annunciato non pochi titoli interessanti per poi aggiungere, in risposta ad un fan dalla sala, che l’interesse per la nuova stagione di Bleach c’è, ma che non è una questione semplice. E voi, invece, quali di questi annunci avete apprezzato maggiormente? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.