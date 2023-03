Quali eventi racconterà la stagione 7 di My Hero Academia? Il punto della situazione

C'è stata negli ultimi mesi la continuazione della storia di Deku come eroe. La guerra di My Hero Academia stagione 6 è partita a ottobre 2022 e, dopo ben sei mesi di trasmissione, consistiti in 25 episodi, questa si è conclusa. Ma la serie non è ancora giunta al termine e pertanto arriveranno nuovi sviluppi durante il prossimo anno.

Infatti è già stata annunciata la stagione 7 di My Hero Academia con tanto di trailer, con i preparativi quindi iniziati da parte di Studio BONES. L'ultima scena della stagione 6 ha già dato spazio a un personaggio che dirà certamente la sua nel corso dei prossimi episodi, però c'è molto altro ancora di cui parlare. Cosa adatterà la stagione 7 di My Hero Academia?

Per il momento, non si sa ancora quanti episodi comporranno la prossima stagione, quindi ipotizziamo due situazioni simili ma differenti. Il primo caso da analizzare è quello di una stagione 7 composta da 12 episodi, mentre il secondo sarà quello del caso diventato ormai classico, ovvero i 24-25 episodi e una trasmissione della durata di sei mesi.

Nel primo caso, verrà coperto l'arco di Star and Stripe oltre all'arco del traditore della Yuei, ma ci sarà spazio obbligatoriamente per la guerra finale, con gli inizi che verranno obbligatoriamente raccontati data la brevità dei primi due archi narrativi. Ci si ritroverebbe, quindi, a bloccare la guerra a metà, forse bloccandosi agli avvenimenti agli inizi del volume 37 e adattando, in totale, tre volumi e mezzo.

Il secondo caso invece vede My Hero Academia stagione 7 essere di 25 episodi e quindi abbastanza minutaggio per adattare almeno 7 o 8 volumi della serie. Solo che, in questo momento, il manga non ha abbastanza numeri a disposizione. Al momento infatti sono stati pubblicati 37 volumi della serie, con il 38° in via di completamento. Se Horikoshi dovesse davvero riuscire a concludere la serie entro l'anno, arrivando quindi a circa 39 o 40 volumi totali, allora My Hero Academia 7 sarebbe l'ultima stagione della serie, narrando tutti gli eventi finali del manga.

Considerato che non si conosce ancora la data di messa in onda della prossima stagione, che potrebbe tranquillamente arrivare a metà del prossimo anno, non è da dare per scontato una situazione che segua il percorso di questa seconda ipotesi. E voi che cosa vi aspettate dalla prossima stagione dell'anime?