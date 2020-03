L'evento di Bleach ci sarà lo stesso: le novità saranno annunciate in streaming

Il 21 marzo era previsto l'Anime Japan 2020, una fiera e convention giapponese che tra gli altri doveva portare ai fan novità su Bleach. Sul palco dovevano esserci anche Kubo e Nakano, caporedattore di Weekly Shonen Jump. Anime? Nuovo manga per Kubo? I fan erano emozionati di conoscere la risposta, ma il tutto sembrava rinviato per il Coronavirus.

L'Anime Japan 2020 è stato infatti cancellato per evitare l'ulteriore diffusione del Coronavirus e quindi tutte le informazioni che dovevano essere pubblicate in fiera non avevano più una data definita. Per quanto riguarda Bleach, quest'oggi è arrivato l'annuncio di una rivelazione in live stream programmata per il 21 marzo.

Proprio il 21 di questo mese era infatti programmato l'evento a tema Bleach all'Anime Japan 2020. Questa dichiarazione è arrivata dall'account ufficiale di Shueisha e Weekly Shonen Jump che assicurano quindi i fan che il "Bleach 20th Anniversary Project & Tite Kubo New Work Presentation" si terrà lo stesso tramite questo evento online. Fan di Bleach, potete quindi segnare sul calendario la data del 21 marzo alle ore 9:45 giapponesi.

L'evento in questione andrà in scena sul canale Youtube di Weekly Shonen Jump in giapponese ma anche sul canale della piattaforma inglese Shonen Jump, con sottotitoli nella stessa lingua. Non si sa se saranno presenti gli ospiti precedentemente previsti, come il doppiatore di Ichigo Kurosaki. Assisteremo quindi al nuovo adattamento animato di Bleach, al nuovo manga di Tite Kubo oppure a entrambe le cose?