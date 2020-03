Niente evento di Demon Slayer il 20 marzo: rischio film rimandato?

Il Coronavirus sta creando problemi in tutto il mondo e, naturalmente, tra le aziende colpite ci sono anche le case d'animazione. Ci sono stati infatti diversi rinvii o cancellazioni da parte dei vari studio nipponici che si avvalgono della collaborazione di case cinesi. E ciò potrebbe avere effetti anche sul film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

La produzione di Ufotable ha già dovuto annullare il panel previsto per il 21 marzo a causa della cancellazione dell'AnimeJapan 2020. In molti però, come sta accadendo per Bleach, hanno organizzato streaming alternativi per dare comunque le novità sui propri titoli. Ciò sembra che non accadrà per Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen.

Il film finora ha una data di uscita prevista per il 2020, ma non è stata assicurata con precisione. La nuova situazione epidemica mondiale potrebbe aver portato a qualche problema nella lavorazione di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen che, ritardando, non ha quindi tutte le scene o i dettagli che doveva mostrare in occasione del panel. Pertanto, secondo alcune teorie, anche l'arrivo nei cinema nipponici del film di Demon Slayer potrebbe essere ritardato causa Coronavirus.

Naturalmente la cosa è da prendere ancora per le pinze in attesa di un annuncio ufficiale che tuttavia sembra non arriverà nelle date che erano state previste inizialmente.