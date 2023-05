Evento speciale in programma per Oshi no Ko: quando arriverà l'annuncio della stagione 2

Tra i grandi successi della stagione primaverile degli anime c'è stato sicuramente Oshi no Ko, progetto nuovo di zecca che ha visto l'inizio della prima stagione in pompa magna, con un episodio dalla durata cinematografica. Ben 90 minuti che gli hanno consentito di superare agilmente la rivalità di Demon Slayer 3, altro anime molto atteso.

Il pubblico si è innamorato della storia di Ai Hoshino, la giovane idol protagonista che, suo malgrado, si ritrova a dover diventare presto mamma di due bambini molto speciali e contemporaneamente a dover affrontare i suoi obblighi da idol per poter sfondare nel mondo dello show business giapponese. Oshi no Ko durerà soltanto 1 cour, come già previsto da tempo, pertanto si concluderà alla fine di giugno 2023.

La storia scritta da Aka Akasaka e disegnata da Yokoyari Mengo però ha molto altro da raccontare, essendo tra l'altro ancora in corso. Negli ultimi giorni però un leak ha fatto presente ai fan che potrebbe essere già in produzione la stagione 2 di Oshi no Ko. Ovviamente nulla è ufficiale, tuttavia sempre più indizi portano in questa direzione. È stato infatti annunciato che il 26 novembre 2023 è stato programmato un importante evento per Oshi no Ko.

Non è stato rivelato nient'altro ma, considerata l'ampia risonanza che ha avuto questa prima stagione, è lecito attendersi l'annuncio di una seconda stagione tra la fine dell'anime a giugno e la fine dell'anno, e forse proprio novembre potrebbe essere il momento ideale per confermare il ritorno di Aqua e Ruby sul grande palcoscenico.