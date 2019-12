Un evento ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà dedicato a tutti gli otaku

Nei giorni scorsi il mondo dell'animazione giapponese era stato sconvolto dalle minacce di una donna nei confronti di Animate, fortunatamente il comitato olimpico per Tokyo 2020 ha spostato l'attenzione di tutti annunciando un evento ufficiale dedicato agli otaku.

Il titolo dato a questa manifestazione sarà "Otaku Summit" e secondo le parole degli organizzatori sarà "Un forum per tutti gli appassionati otaku per condividere e discutere le loro idee, inoltre potranno partecipare a conferenze, seminari, mostre e molto altro". I giorni scelti saranno il 27 e 28 giugno, a collaborare con il gruppo che si occupa di preparare le prossime Olimpiadi sarà la "International Otaku Expo Association" (IOEA), organizzazione no-profit per lo sviluppo e la promozione di una cultura otaku nel mondo.

Non sono finite qui le sorprese per tutti gli appassionati di animazione giapponese, infatti durante la cerimonia di apertura verrà lanciato nello spazio il G-Satellite, satellite a tema Gundam, al suo interno infatti saranno presenti due modellini dei celebri robot della serie andata in onda nel 1979. Inoltre alcuni ex dipendenti dello Studio Ghibli sono al lavoro su un breve anime a tema Olimpiadi che verrà trasmesso durante la manifestazione.

Infine vi segnaliamo un nuovo anime intitolato The Deer King, prodotto da Production I.G. e con il character design di Masashi Ando, autore di numerosi lavori dello Studio Ghibli.