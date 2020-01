Un eventuale seguito di Bleach sarà sempre curato da Studio Pierrot? Probabilmente no...

L'universo di Bleach, dopo tanta attesa, sta nuovamente tornando a far parlare di sé. L'evento curato da Tite Kubo al prossimo Anime Japan, fissato al 21 marzo, potrebbe finalmente chiudere quel mistico alone di mistero in merito al futuro di una delle opere nipponiche più popolari al mondo.

Secondo numerose ipotesi, il nuovo progetto di Bleach arriverà nel 2021, fermo restando che non si tratta di nulla di ufficiale. Sicuramente, eventuali annunci in merito al futuro del franchise arriveranno in prossimità dell'evento, salvo qualche anticipazione tramite leak. Ad ogni modo, qualora venisse veramente annunciato un sequel, sarà nuovamente Studio Pierrot a incaricarsi della produzione?

In realtà, pare proprio di no. Al termine della serie animata, nel 2012, i diritti dell'opera sono finiti tra le mani di Aniplex che, probabilmente, non riconsegnerà nuovamente il fardello dell'anime alla compagnia celebre per la trasposizione di Naruto Shippuden. Ciò, ovviamente, comporterebbe anche il cambio di stazione Tv e del team interno, con il conseguente abbandono di Masashi Kudo dalla produzione.

Ad ogni modo, questa possibilità non esclude una riconferma di Studio Pierrot, anche se dai precedenti di Aniplex è strettamente improbabile che l'azienda ceda loro i diritti. Non ci resta, in definitiva, che attendere ancora qualche settimana per avere novità in merito all'argomento, vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcun dettaglio in merito al futuro di Bleach.