Everyeye.it cerca newser e articolisti per la sezione Anime

Everyeye.it seleziona nuovi collaboratori interessati all'inserimento di notizie e articoli nella sezione Anime: il ruolo comprende la ricerca, l'inserimento e la traduzione di contenuti inerenti il mondo anime, manga e fumetti: novità editoriali, nuove serie animate, trame, anticipazioni, anteprime, recensioni e speciali di approfondimento.

Il lavoro si svolge da casa in autonomia (sotto la supervisione di un responsabile), sono richiesti, oltre alla conoscenza della lingua italiana, una buona capacità di espressione e comprensione, un'ottima capacità di tradurre e riadattare testi in lingue straniere (obbligatoriamente inglese, altri idiomi costituiscono titolo preferenziale)

In particolare, cerchiamo persone esperte di Dragon Ball, ONE PIECE, Attacco dei Giganti, Naruto e Boruto, Tokyo Ghoul, The Seven Deadly Sins, Hunter X Hunter, Pokemon, Mazinga Z e One Punch Man, e che abbia inoltre una buona conoscenza sul panorama attuale e sui capisaldi dell'animazione e del fumetto giapponese.



Cerchiamo anche esperti di comics, in particolare Marvel e DC, che conoscano le più recenti linee editoriali e quelle storiche e abbiano familiarità con i personaggi più celebri (Spider-Man, Avengers, Batman, Superman, Justice League, ecc.)

La collaborazione è retribuita, i dettagli saranno discussi con i candidati in forma privata. Gli interessati possono inviare la propria candidatura allegando, oltre al curriculum vitae, un minimo di cinque notizie di almeno 400 caratteri corredate da link alla fonte originale, per controllare la qualità delle traduzioni, o in alternativa due articoli da almeno 5.000 caratteri. I lavori devono essere originali e scritti interamente di vostro pugno, l'indirizzo a cui inviare materiale e candidatura è jobs@everyeye.it.