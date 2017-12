Everyeye.it cerca un nuovo redattore per la sezione manga e anime

Per espandere il proprio organico, Everyeye.it è alla ricerca di un redattore per la sezione, con cui instaurare una collaborazione continuativa e stabile nel tempo.

I candidati possono inviare il proprio curriculum insieme ad un articolo di prova: una recensione, un approfondimento su una serie anime/manga o su un personaggio. Cerchiamo in particolare una persona che possa seguire con regolarità le serie anime più popolari su Netflix e VVVVID, tra cui L'Attacco dei Giganti, Gunslinger Girl, One-Punch Man, Sword Art Online, Steins;Gate, The Seven Deadly Sins e altre produzioni di rilievo come Dragon Ball Super, One Piece, Naruto e Boruto.

La collaborazione è retribuita, tutti i dettagli in merito verranno discussi in sede privata. Sono gradite esperienze pregresse nel settore e spirito d'iniziativa, oltre alla capacità di lavorare in gruppo e ad una buona flessibilità per coprire eventuali urgenze in tempo minimo. Tutte le candidature vanno inviate al seguente indirizzo: jobs@everyeye.it