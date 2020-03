L'evoluzione di Tatsumaki in One-Punch Man: i disegni di Murata la rendono più sensuale

One-Punch Man è un manga di lunghissimo corso disegnato da Yusuke Murata e basato sull'omonimo web comic di ONE. Naturalmente, nel passaggio da mangaka a mangaka è cambiato notevolmente lo stile di disegno, ma ciò è capitato anche durante il percorso di serializzazione con Murata che ha man mano modificato alcuni personaggi.

Un fan ha deciso di mettere in mostra Tatsumaki, al momento al centro dei capitoli di One-Punch Man, e tutte le modifiche subite a livello di design dalle prime apparizioni nel manga fino alle più recenti. In particolare, il fan ha deciso di concentrare l'attenzione sul corpo e sul vestito di Tatsumaki che sono quelli che hanno ricevuto più cambiamenti da parte di Yusuke Murata. Nel subReddit r/manga il fan TGSmurf ha postato l'immagine che potete vedere in calce divisa in tre parti.

La prima mostra Tatsumaki in una delle apparizioni più datate, con un corpo simile a quello di una bambina e certamente lontano da quello della sorella Fubuki, con un abito che si potrebbe definire quasi abbozzato. Tutto inizia a cambiare dalla seconda immagine presa in considerazione con il disegno di Tatsumaki che inizia ad acquisire contorni più definiti così come accaduto al suo corpo: l'abito inizia a diventare più attillato e a scoprire alcune forme dell'eroina. Infine la terza immagine è quella che più rende sensuale Tatsumaki, con un abito che davvero non lascia spazio all'immaginazione lasciando intravedere tutte le forme dell'eroina. In più, in quest'ultima immagine tratta dagli ultimi capitoli di One-Punch Man, lo spacco del vestito arriva ancora più in profondità lasciando in mostra completamente la gamba.

Cosa ne pensate di questa variazione nei disegni di Tatsumaki in One-Punch Man?