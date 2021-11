L'evoluzione di Zoro in ONE PIECE: dal primo agli ultimi capitoli in un'immagine

È inevitabile che un mangaka, specie uno alle prime armi come lo era Eiichiro Oda nel 1997, cambi stile di disegno durante una lunga serializzazione. Lunghissima in questo caso, dato che ONE PIECE al momento è una delle serie più lunghe mai pubblicate su Weekly Shonen Jump. Pertanto i personaggi si sono modificati nel tempo.

Alcuni fan avevano già raccolto alcune foto che raccontavano l'evoluzione dei Mugiwara nel tempo, ma un appassionato ha deciso di dedicarsi a un singolo personaggio del gruppo di protagonisti di ONE PIECE. FunkyMavii ha pubblicato sul subReddit dedicato al manga una breve raccolta di immagini di Zoro in alcune fasi della storia, più o meno tutte a 100 capitoli di distanza l'uno dall'altro. In questo modo si può apprezzare l'evoluzione dello spadaccino, molto snello e longilineo all'inizio ma che, col passare del tempo, acquista sempre più muscoli e spessore, oltre a uno sguardo meno da adolescente e più da adulto.

Si parte dal capitolo 3, quello della prima apparizione, al capitolo 909, uno dei primi della saga di Wano. Quale Zoro preferite, quello dell'inizio di ONE PIECE o quello che ormai Oda disegna da qualche anno? Naturalmente con l'evoluzione del manga anche lo stile dell'anime di ONE PIECE è cambiato.