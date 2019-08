EX-ARM: annunciata la data di uscita dell'anime fantascientifico

Il manga di Shinya Komi e Hirock si è ormai concluso da qualche mese, nonostante un sequel a breve in arrivo, ma intanto arrivano alcune novità sull'anime di EX-ARM. Infatti, dopo l'annuncio arrivato sul tankobon numero 12 del manga, non si era saputo più nulla dell'anime fantascientifico del duo. Tuttavia un tweet di Komi rivela i dettagli.

Allo stesso modo in cui fu svelato l'arrivo dell'anime di EX-ARM, ora riceviamo nuove informazioni sulla data di arrivo ufficiale. L'autore Shinya Komi ha pubblicato quest'oggi giovedì 15 agosto un tweet con in allegato un'immagine. Questa mostra la copertina del volume 14 di EX-ARM sopra il quale c'è scritto che l'anime arriverà nell'estate 2020.

Grazie al tweet dell'autore quindi abbiamo saputo in anticipo questa informazione, considerato che questo quattordicesimo tankobon uscirà nelle fumetterie nipponiche il prossimo 19 agosto. Il manga si concentra su alcune storie di battaglie cibernetiche con al centro lo studente Akira Natsume. Morto sedici anni prima, il liceale si è risvegliato per opera di una poliziotta spaziale e di una sua collega androide e scopre di non avere ricordi e addirittura di essere diventato un'arma di distruzione di massa dal codice EX-ARM-00. Akira dovrà quindi capire cosa gli è successo e come recuperare i suoi ricordi.

Shinya Komi ha pubblicato questo manga insieme ad HiRock nel febbraio 2015 sulla rivista di Shueisha Grand Jump, facendo da sequel spirituale della serie precedente EX-VITA. Spostato poi su Shonen Jump+, EX-ARM si è concluso lo scorso 26 giugno. In Italia, la serie è edita da Star Comics che ha pubblicato il 12 giugno il volume 11. Tuttavia la storia non è completamente conclusa, dato che gli autori torneranno sulla rivista Grand Jump Mucha con EX-ARM-EX il 28 agosto. La serie ha anche ricevuto una light novel scritta da Akira Kumo, scrittore della novel di Hinomaru Zumo e del film live-action Teiichi no Kuni.