EX-ARM: l'attesissimo anime sci-fi arriverà anche in Italia, svelato il periodo di uscita

EX-ARM, l'attesissimo anime fantascientifico tratto dal manga di HiRock, debutterà anche in Italia su Crunchyroll, secondo quanto rivelato dal colosso streaming durante l'Anime Expo Lite. Il periodo di uscita, inizialmente fissato per luglio, è stato rimandato a causa del Covid-19 al più generico "autunno 2020".

Si tratta di una notizia assolutamente inaspettata, dato che molti davano ormai per scontato che l'anime sarebbe stato visibile legalmente solo in Giappone. Come potete vedere in calce invece, Crunchyroll ha deciso di acquisire i diritti per la trasmissione occidentale (ed eventualmente di farsi carico di parte del costo di produzione), trasformando la serie nell'ennesimo Crunchyroll Original.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la storia segue le avventure di Akira, un liceale con un profondo odio verso i robot. Dopo essere stato investito ed ucciso in un incidente stradale, il protagonista si risveglia all'interno di un'avanzatissima macchina mortale in cui viene conservato il suo cervello. Akira unisce quindi le forze con la poliziotta Minami Uezono, in modo da recuperare i suoi ricordi e - possibilmente - il suo corpo. Il manga si è concluso nell'agosto del 2019 ed un sequel, intitolato EX-ARM EXA, è attualmente in fase di pubblicazione su Grand Jump.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di vedere quest'opera? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di un po' più imminente invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al calendario estivo di Crunchyroll Italia.