EX-ARM, così brutto da essere un successo: il pubblico aspetta con ansia i nuovi episodi

A quanto pare anche in Giappone c'è una sorta di Adrian tutta all'orientale, EX-ARM, un anime così brutto da aver riscosso per certi versi un discreto successo. Solo poche serie vantano infatti un pubblico tanto fidelizzato settimana dopo settimana. Ecco come l'opera è diventata famosa in tutto il mondo.

Disponibile su Crunchyroll, EX-ARM è a detta di molti il peggior anime d sempre. Voti bassi, critiche pesanti, meme virali sul comparto tecnico e uno staff che sta cogliendo tutte queste caratteristiche pur di aumentare la popolarità dell'anime. A conti fatti, la serie televisiva è un vero e proprio successo, un fenomeno divenuto globale proprio per la qualità tecnica discutibile che rende anche le scene più importanti al limite del ridicolo.

Anime Radar è inoltre riuscita ad estrapolare un dato importante sulla trasposizione, ovvero che il pubblico dietro EX-ARM si è ormai estremamente fidelizzato. L'anime è al 14° posto per fidelizzazione, sopra a Dr. Stone, Beastars e Vita da Slime, con una media di spettatori attestata al 64,9%, un numero anche piuttosto elevato per un titolo come questo. In calce alla notizia potete dare un'occhiata a qualche breve clip sul comparto tecnico dell'opera che mostra animazioni in computer grafica legnose e piuttosto esilaranti.

E voi, invece, cosa ne pensate di EX-ARM, lo state seguendo settimanalmente su Crinchyoll? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.