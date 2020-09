EX-ARM: debutto su Crunchyroll confermato per gennaio 2021, l'anime sarà in 3DCG

Dopo un primo rinvio causato dall'emergenza sanitaria, il nuovo Crunchyroll Original EX-ARM ha finalmente ricevuto un periodo di uscita ufficiale, ovvero gennaio 2021. Oltre alla data, il sito streaming ha anche confermato che la serie è stata realizzata con la tecnica di animazione 3DCG, presso lo studio giapponese Visual Flight.

Soma Saito (Hermes in Danmachi, Takao in 12-sai) presterà la voce al protagonista Akira Natsume, mentre la giovane Mikako Komatsu (Saika in Oregairu, Arte nell'omonima serie) interpreterà la poliziotta Minami. Infine, è stato confermato che Alma sarà interpretata da Akari Kito (Kotoko in In/Spectre, Nezuko in Demon Slayer). Il cast è relativamente giovane, ma i nomi sono tutt'altro che di basso profilo.

Per quanto riguarda lo staff, il regista Yoshikatsu Kimura (Ajin live-action) dirigerà il team di Visual Flights, seguendo la sceneggiatura di Tommy Morton. Per lo studio di animazione si tratta del primo anime in assoluto, dunque l'utilizzo della 3DCG potrebbe essere una lama a doppio taglio. Prima di valutare la qualità del lavoro dovremo attendere il primo trailer ufficiale, previsto per l'ultimo terzo del 2020.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questa serie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi rimandiamo alla news contenente il teaser di EX-ARM, in cui abbiamo parlato di sinossi e dell'opera originale.