EX-ARM: ecco perché gli anime dovrebbero essere creati da esperti del settore

L'atteso adattamento animato di EX-ARM, manga scritto da Shinya Komi e disegnato da HiRock, sta facendo molto discutere di se. L'opera verrà prodotta dallo studio Visual Flight, ma a seguito della diffusione dei primi video, ai fan sono rimasti delusi da alcune scelte di produzione. Andiamo più nel dettaglio.

La serie sarà prodotta in 3DCG e, a seguito della pubblicazione del primo trailer di EX-ARM sul canale YouTube di Crunchyroll, gli appassionati hanno potuto osservare un'anteprima dell'opera che purtroppo ha generato un'enorme quantità di critiche. Il video promozionale sembra infatti un prodotto amatoriale le cui animazioni risultano molto robotiche e sfocate, inoltre lo slogan utilizzato che recita: "Dichiariamo guerra a tutte le serie fantascientifiche di tutto il mondo!" è per alcuni fan fin troppo pretenzioso.

L'errore, secondo molti, è stato quello di assumere un regista, Yoshikatsu Kimura, le cui uniche esperienze sono state nel settore delle live action il quale, durante un intervista per Anime News Network, ha riferito: "L'anime e fatto in 3D, ed i registi di live action normalmente hanno a che fare con uno spazio tridimensionale". Purtroppo un assunzione di questo tipo non tiene conto della presenza di numerosi registi talentuosi ed esperti di 3D CGI.

È pur vero che ci sono state, in passato, diverse personalità provenienti dal mondo delle live action alla direzione di svariati prodotti d'animazione, come nel caso di Wes Anderson con Fantastic Mr. Fox e L'isola dei cani, ma è anche vero che in questi casi i registi hanno collaborato con animatori esperti. Per EX-ARM, invece, Kimura dichiarò: "piuttosto che fare speciali preparativi per un anime, ho coinvolto il mio solto staff live acton".

La data di debutto di EX-ARM su Crunchyroll è stata confermata di recente, ma purtroppo sembra che potrà diventare il più grande fallimento tra gli original presentati finora dalla piattaforma di streaming. E voi cosa ne pensate? Lasciateci un commento.