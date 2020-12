EX-ARM: trailer e data d'uscita per il criticato anime in arrivo su Crunchyroll

EX-ARM è un manga di pregevole fattura, realizzato da HiRock e Shinya Komi e molto apprezzato dal pubblico giapponese, tanto da ricevere persino tre spin-off. L'adattamento anime in 3DCG in arrivo su Crunchyroll, tuttavia, è tutt'altra cosa, e non è una sorpresa che migliaia di fan l'abbiano criticato dopo aver visto il disastroso trailer ufficiale.

Oggi, lo studio di animazione Visual Flight ha pubblicato un nuovo video promozionale di circa due minuti, decisamente più riuscito del primo ma comunque largamente insufficiente. La clip mostra alcune scene tratte dall'anime con le pessime animazioni di Visual Flight, e conferma che l'anime debutterà in tutto il mondo il 10 gennaio 2020.

Visual Flight è al suo primo anime in assoluto, e aveva già deciso di rinviare l'uscita dallo scorso luglio al generico 2021. Purtroppo gli sforzi degli animatori non sono stati sufficienti per garantire al manga la trasposizione che merita, e che forse avrebbe dovuto essere affidata a uno studio con maggiore esperienza. Prima di giudicare il prodotto finale, comunque, dovremo attendere la trasmissione del dodicesimo ed ultimo episodio della prima stagione.

La trama di EX-ARM recita quanto segue: "Akira è uno studente timido e poco coraggioso che ha un rapporto problematico con la tecnologia. Temendo che i compagni possano allontanarlo per via del suo carattere, decide di compiere il primo passo verso il cambiamento aiutando una ragazza in difficoltà. Tuttavia viene investito da un camion e, ironia della sorte, si risveglia anni dopo sotto forma di EX-ARM 00, un'arma tecnologicamente avanzata dalla coscienza umana e dalle potenzialità sconosciute". Nel caso in cui foste interessati all'opera, vi ricordiamo che in Italia tutti e 14 i Volumi del manga sono disponibili in italiano e distribuiti da Star Comics.