Ex dipendente de L'Attacco dei Giganti chiede aiuto a Isayama, ecco la sua risposta!

L'Attacco dei Giganti è un capolavoro, come dimostrano le opinioni di critica e pubblico e gli impressionanti dati di vendita. Ad una domanda però è davvero difficile rispondere: che tipo di persona è Hajime Isayama, il mangaka che ha partorito questa incredibile storia? Un episodio forse potrebbe aiutarci a capirlo.

Nel 2012 infatti, un dipendente di Isayama comunicò all'autore la sua volontà di licenziarsi per dedicare più tempo al suo primo manga, intitolato Itsuka, Yoake no Sora de Matteru. Dopo tre anni di lavoro insieme - e ben prima che il manga di Isayama esplodesse nei mercati internazionali - i due si separarono e continuarono a lavorare sulle proprie opere.

Araki Tsukasa però, poco prima di lanciare il progetto, decise di tornare dal suo vecchio capo per chiedergli di pubblicizzare il suo primo lavoro, in modo da ricevere un piccolo boost alle vendite. La risposta del mangaka non si fece attendere, e poco tempo dopo realizzò la bellissima inserzione visibile in calce. Nonostante Itsuka, Yoake no Sora de Matteru fosse una Rom-com, l'autore non rinunciò al suo particolarissimo stile e disegnò la protagonista intenta a mangiare uno dei suoi spasimanti. La scritta recita "Approvato dall'autore de L'Attacco dei Giganti Hajime Isayama!".

Il manga de L'Attacco dei Giganti è ormai pubblicato da più di dieci anni e si concluderà ufficialmente nel 2020. Vi ricordiamo che l'autore ha da poco confermato la data d'uscita del capitolo 124.