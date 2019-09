L'ex direttore di JoJo sarebbe felice di ritornare al lavoro sulla serie animata

Il brand de le Bizzarre Avventure di JoJo è più in forma che mai. L'anime di Vento Aureo nonostante qualche cambiamento si è dimostrato una produzione di qualità, e a detta del producer della serie, è stato riscosso un successo incredibile anche in Europa.

Agli inizi della serie, tuttavia, era presente un altro direttore tirare le fila della produzione, stiamo parlado di Terumi Nishii. Quest'ultimo in occasione di un'intervista ha dichiarato che gli piacerebbe tornare a lavorare sulla serie animata di JoJo, qualora ci fosse la possibilità.

Nishii è stato intercettato dai microfoni di Comicbook presso il Crunchyroll Expo, rilasciando le seguenti parole:

"Se dovessi ricevere un'offerta potrei ritornare a lavorare sulle Bizzarre Avventure di JoJo. Se ci fosse una chance, sarei felice di cogliere l'opportunità. Inoltre, non vedo l'ora che vengano prodotte le prossime serie".

Nonostante la sua volontà di ritornare negli studi di David Productions, l'esperto direttore delle animazioni è al momento impegnato su dei nuovi progetti. Attualmente si sta occupando del remake di Saint Seiya di Netflix. Per ora non è stata annunciata ufficialmente nessun'altra stagione di JoJo, ma nell'attesa i fan dell'opera di Araki potranno godersi il nuovo OVA Rohan Kishibe, che riceverà dei nuovi episodi attualmente in produzione.

Un utente di reddit ha mostrato un confronto tra il primissimo adattamento di JoJo e quello di David Productions. Sempre sul sito in questione, un fan ha realizzato un gioco in VR capace di farvi immedesimare in Jotaro.

Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile alla lettura la nostra recensione dell'ultima serie animata di Jojo, Vento Aureo.