Exception: il nuovo anime horror è da oggi disponibile su Netflix

Netflix sta lavorando duramente per ampliare il proprio catalogo con sempre più titoli originali o meno appartenenti al mondo dell'animazione. Il distributore specializzato nello streaming on-demand sta però incrementando i suoi sforzi per diversificare i generi dei suoi titoli, proprio come vuole fare Exception.

Exception è il nuovo horror di Netflix prodotto da Tatsunoko Production e Studio 5, una partnership che ha dato vita ad una produzione all'insegna della computer grafica. interessante è però il coinvolgimento di Yoshitaka Amano al character design, celebre artista della serie cult Final Fantasy. Ad ogni modo, proprio come aveva promesso il servizio streaming qualche mese fa, l'anime è disponibile da oggi alla visione all'interno del catalogo con tanto di doppiaggio.

Per chi fosse curioso, Netflix descrive la sinossi ufficiale dell'anime originale quanto segue: "In questa serie anime di fantascienza ricca di suspance, un gruppo di specialisti creati con la stampa 3D è inviato in missione per rendere il pianeta X-10 abitabile dall'uomo."

Si tratta di una serie per l'appunto di stampo horror, giusto in tempo per una visione da 8 episodi da divorare durante Halloween. E voi, invece, siete interessati all'uscita di Exception? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.