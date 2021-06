Exception: ecco chi lavorerà all'anime sci-fi horror di Netflix

Netflix si è data molto da fare negli scorsi giorni in vari settori. Sulla piattaforma del colosso dello streaming arriveranno tanti progetti nuovi a cui si stava lavorando da tempo, e anche il settore anime ha visto diversi innesti. Da una parte abbiamo visto i prodotti giapponesi con EDENS ZERO, dall'altra parte gli originali come Exception.

Durante la Geeked Week, Netflix ha annunciato tre nuovi anime originali. Oltre Bright: Samurai Soul e Make My Day, due film, arriverà anche una serie composta da svariati episodi. Exception sarà un anime ambientato nello spazio, quindi uno sci-fi, ma a tinte horror. La storia è stata scritta da Otsuichi, regista e autore di manga che in passato ha lavorato alla sceneggiatura di Ultraman Geed e ha scritto svariati manga, tra cui My Capricorn Friend e Shounen Shoujo Hyouryuuki, quest'ultimo disegnato da Usamaru Furuya.

Parteciperà all'anime di Netflix anche Yoshitaka Amano, pittore che fa un notevole uso di acquerelli ma anche conosciuto per il suo lavoro sui brand di Final Fantasy, Vampire Hunter D e The Sandman: The Dream Hunters. Sarà Amano a occuparsi del character design dell'anime.

Exception seguirà la storia dell'umanità, costretta ad abbandonare la Terra e ora alla ricerca di una nuova casa nella galassia. Un gruppo di esploratori viene spedito verso un pianeta da poco scoperto con l'obiettivo di terraformarlo. Con l'arrivo della nave sul pianeta la nave farà uso di una speciale stampante 3D in grado di riprodurre materia organica. Qualcosa però andrà storto.