Exodia di Yu-Gi-Oh si mostra in un incredibile busto da ben $1000

Nonostante gli innumerevoli anni passati da quando l'epopea di Yu-Gi-Oh è giunta sul mercato stregando il pubblico grazie al gioco di carte collezionabili e alle innumerevoli produzioni animate che sono poi andate presentandosi di volta in volta, il franchise mostra ancora di essere largamente apprezzato dai fan.

La popolarità del brand, effettivamente, non è mai venuta meno e anzi, con il passare del tempo è andata aumentando mentre fan da ogni angolo del mondo si sono prodigati con fan-art e cosplay a tema Yu-Gi-Oh pensati per mettere in mostra il proprio apprezzamento per l'opera. Con un successo tanto eclatante e soprattutto duraturo, non dovrebbe quindi stupire la presenza di sempre più compagnia pronte a mettere sul mercato i propri prodotti a tema, specificatamente pensati per conquistare tutti i più accaniti collezionisti.

Questa volta, però, ad aver conquistato l'attenzione del pubblico troviamo i ragazzi di Taka Corp, i quali hanno ufficialmente presentato uno strepitoso busto dedicato a Exodia il Proibito, mostro incantatore che può essere evocato possedendo tutte le carte che costituiscono la creatura. Come potete visionare dall'immagine posta a fondo news, il prodotto è una vera chicca che si contraddistingue per un'innumerevole quantità di dettagli, un lavoro di qualità che però si porta dietro anche un prezzo tutt'altro che indifferente, ovvero $980 (tasse escluse). Secondo quanto annunciato dalla compagnia, il busto - pesante ben 33 libbre - sarà disponibile solo in 400 pezzi e verrà spedito solo dal secondo trimestre del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che proprio nel corso di questi ultimi giorni sono state svelate nuove informazioni su Yu-Gi-Oh Abridged.