Exodia di Yu-Gi-Oh! diventa un mostro di Thanos secondo una fan-art

Avengers: Endgame è uno dei film più di successo e chiacchierati di sempre. La figura di Thanos e la sua filosofia di vita hanno coinvolto tantissimi spettatori e ciò ha dato vita a tantissime fan-art collegate. Una mostrata negli scorsi giorni unisce il Titano Pazzo a uno dei giochi di carte collezionabili più famosi al mondo, ovvero Yu-Gi-Oh!

Vi avevamo mostrato alcuni giorni fa un Duel Disk creato da un fan, replicante il Guanto dell'Infinito di Thanos. Ma come sarebbe se Thanos fosse un vero duellante di Yu-Gi-Oh? Un fan ha deciso di provare a illustrare questa combinazione tra universi. Ovviamente il suo Duel Disk sarebbe identico al guanto dell'infinito, ma ciò che probabilmente colpisce di più è il possente mostro di cui potrebbe far utilizzo: Exodia il proibito.

Exodia il Proibito è uno dei mostri più potenti di Yu-Gi-Oh!, infatti basta avere le cinque carte che lo compongono in mano per vincere automaticamente la partita. Una delle scene in cui fu mostrato appartiene ai primi episodi dell'anime, quando Yugi Muto lo utilizza per vincere un duello quasi perso. Il mostro riesce a schiacciare Seto Kaiba grazie alla sua forza infinita e garantire la vittoria al protagonista.

Nella fan art tutto questo è replicato, e l'illustratore ha deciso di aggiungere altri riferimenti come i Life Points infiniti e un Exodia che schiocca le dita. Di sicuro Thanos sarebbe un duellante fortissimo grazie alla sua elevata intelligenza e forza e avrebbe pochi rivali nel mondo di Yu-Gi-Oh!