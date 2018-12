Extermination #5, uno dei personaggi iconici degli X-Men sta per tornare!

Lo scorso ottobre ha esordito nelle fumetterie statunitensi il 4° numero di Extermination, mostrando a molti lettori della saga degli X-Men uno sconvolgente finale. I fan sembrano ormai essersi corazzati di fronte a questi eventi, tuttavia secondo quanto mostrato nelle pagine del nuovo numero sembra esserci il "ritorno" di qualcuno!

La morte di Ciclope sembra avvenuta per mano di Ahab sembra aver lasciato senza parole alcuni lettori. I colpi di scena però non sembrano mancare e lo si può ben leggere sin dalle prime pagine di Extermination #5, opera dello scrittore Ed Brisson e gli artisti Pepe Larraz e Marte Gracia, in uscita questa settimana. A quanto sembra la necessità di chiudere una porta si è fatta impellente ora che gli eventi sembrano convergere verso la giusta direzione.

Con un nuovo capitolo de Uncanny X-Men (co-scritto da Brisson), Extermination sembra avere assunto lo scopo di rimette a posto uno degli ultimi pezzi mancanti nella classica e originaria squadra degli X-Men.

Resisi conto finalmente che le possibilità di sconfiggere Achab sono pressoché inesistenti e non fidandosi di Cable, i giovani X-Men decidono di viaggiare nel passato per trovare la chiave per liberare i loro alleati e fermare il primo, sperando di tornare al loro tempo.

La squadra fa una piccola pausa di qualche anno nel passato per affrontare anche Maxime e Manon, prima di essere cadere vittime di Ahab. Mentre Jean è impegnata su un fronte e Ciclope e Cable dall'altro - intenti a distruggere la nave di Ahab -, gli adolescenti X-Men fanno finalmente il loro ritorno a casa nel loro periodo.

Tutto questo però ha un prezzo: rinunciare ai loro ricordi riguardanti quello che è successo mentre erano nel futuro. Tuttavia grazie a Manon, Jean è in grado di "sequestrare" i ricordi nelle loro menti, per poi venire sbloccati una volta raggiunta l'età adulta. Il che significa che i loro omologhi adulti - e contemporanei - saranno in grado di ricordare tutto ciò che è accaduto mentre erano nel futuro anche se i loro sé più giovani non ne sono consapevoli.

Questo piccolo stratagemma permette alla Jean adulta di venire a conoscenza di come rompere il controllo del segugio di Achab, liberando così gli X-Men e mandando al tappeto l'avversario. Il giovane Cable ritorna nel presente giurando di sconfiggere Achab prima di fare ritorno alla sua base per riorganizzarsi. Nel frattempo l'attenzione si sposta su Jean, Bobby, Hank e Warren - in versione adulta - intenti a fare un brindisi ad uno Scott adulto caduto sopra frullati (ritenuto morto in Inhuman vs. X-Men del 2017).

Ritornato alla base, Cable decide finalmente di rilassarsi con un paio di birre fredde, esclamando "I giovani X-Men sono tornati ai loro tempi. Il futuro omicidio di un mutante per mano di Ahab non accadrà. Tutto è come dovrebbe essere. È finalmente giunto il momento per te di tornare ... papà!" e con queste ultime parole si vede il giovane passare una delle birre ad un Ciclope adulto, sdraiato lì accanto e con addosso il suo sorprendente costume dell'era Astonishing. Ovviamente la storia di Ciclope non è terminata e per saperne di più bisogna tenere d'occhio Uncanny X-Men.