Gli extra di One-Punch Man rivelano un disegno sensuale di Yusuke Murata con Do-S

In Giappone ha debuttato il volume 21 di One-Punch Man di Yusuke Murata, che prosegue la storia all'interno del covo dei mostri, introducendo nuovi scontri tra eroi e Cadres di questa nuova saga. Naturalmente, insieme a ogni tankobon inedito, arrivano modifiche e aggiunte da parte di Murata, con la presenza di diverse storie extra.

One-Punch Man ha presentato Do-S nel capitolo 59 ed ha avuto un ruolo nell'organizzazione dei mostri piuttosto importante fino a uno degli ultimi capitoli. Ma negli extra del volume 21, alla donna è riservato uno spazio a sé su una pagina speciale, con Murata che ha deciso di ritrarla in un modo completamente inedito.

Passando dalla mostruosità sadomaso a una da dominatrice umana, possiamo vedere il disegno preparato dal famoso mangaka nel post in calce. Non manca naturalmente, oltre la versione vestita, anche quella che mette in risalto le sue forme grazie al costume.

Nel resto del volume 21 di One-Punch Man è presente anche una simpatica storia con protagonisti Charanko e Suiryu, entrambi in ospedale, col primo che cerca di fare colpo sulle infermiere carine, senza riuscirci a causa del fascino di Suiryu che si mette involontariamente in mostra. Il volume 21 serve anche a creare, insieme alle varie edizioni speciali, un'illustrazione di One-Punch Man di alto livello.