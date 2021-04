Extreme Carnage segna il ritorno di un pericoloso supereroe: torna in scena l'Agente Venom

Marvel Comics ha finalmente svelato ai lettori l'identità dell'ottavo simbionte protagonista di Extreme Carnage, il sequel di Absolute Carnage e King in Black in uscita a luglio. La sagoma non lasciava troppo spazio ai dubbi, ma oggi abbiamo finalmente avuto modo di vedere il nuovo design dell'Agente Venom, ora pronto a tornare in azione.

In calce potete dare un'occhiata all'illustrazione ufficiale, con protagonisti Venom, Carnage, Phage, Scream, Lasher, Riot, Agony e il nuovo arrivato, il terrificante Anti-Venom. La nuova miniserie partirà con un primo fumetto firmato Phillip Kennedy Johnson e Manuel Garcia il 14 luglio, e ci terrà compagnia per un lasso di tempo non specificato.

Per chi non lo conoscesse, l'Agente Venom è l'alter ego di Flash Thompson, il bullo che si prendeva gioco di Peter Parker al liceo. Nella storia scritta da Stan Lee e Steve Ditko il ragazzo si arruola nell'esercito e perde entrambe le gambe in Iraq, e subito dopo viene posseduto dal simbionte ottenendo i poteri di Venom. Una volta trasformato, il simbionte crea delle gambe per lui.

Nei fumetti di Venom e Spider-Man Flash Thompson diventa un supereroe, anche se utilizzare il potere di Venom troppo a lungo tende a fargli perdere la lucidità e a renderlo aggressivo. Vedremo come sarà gestito il suo personaggio in Extreme Carnage.

E voi cosa ne pensate? Felici di questo ritorno? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che a luglio arriverà un'altra serie Marvel molto importante, quella dedicata al Moon Knght.