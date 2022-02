Extreme Hearts: premiere, staff e informazioni per l'anime di Masaki Tsuzuki

Dall’autore della serie cult Magical Girl Lyric Nanoha, nei prossimi mesi arriverà una nuova serie anime. Ci riferiamo all’adattamento di Extreme Hearts, di cui nelle ultime ore sono state pubblicate numerose informazioni, tra cui la data d’uscita e lo staff al lavoro sulla serie.

Extreme Hearts, il più recente progetto dello scrittore Masaki Tsuzuki, debutterà nel corso del palinsesto anime estivo con Junji Nishimura alla regia. Al momento, non è ancora stato reso noto il nome dello studio d’animazione che si occuperà della serie, ma in compenso è già stato rivelato il cast di doppiatori. A dare voce alle protagoniste saranno Ruriko Noguchi, Miho Okasaki e Kana Yuki.

Extreme Hearts è ambientato in un futuro piuttosto prossimo. Gli Hyper Sports sono le competizioni sportive più popolari, sia tra i ragazzi che tra gli adulti. Hiyori Hayama è una liceale che ama cantare e che non c’entra nulla con gli Hyper Sports. Un certo incidente, però, mette in moto gli eventi della storia, portandola a fare la conoscenza di Saki Kodaka, un’appassionata giocatrice di calcio, e Sumika Maehara, giocatrice di baseball.

Questo, non sarà l’unico anime sportivo del 2022. Negli ultimi giorni è stato infatti presentato Love All Play, lo spokon sul badminton. Ulteriori informazioni su Extreme Hearts verranno diffuse nel corso del Blue Stage dell’AnimeJapan 2022, programmato per il 27 marzo.