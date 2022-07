Extreme Hearts: un nuovo teaser presenta la squadra delle May-Bee

Sul sito ufficiale di dell’anime Extreme Hearts, nuovo progetto dell’autore Masaki Tsuzuki, è stato condiviso un nuovo filmato promozionale che punta i riflettori sulla formazione delle May-Bee, un gruppo di cinque ragazze che svolgeranno il ruolo di rivali delle protagoniste.

In seguito ai tre trailer sulle protagoniste di Extreme Hearts, ne arriva uno nuovo questa volta dedicato alle “antagoniste” della serie. La clip PV mostra in anteprima le May-Bee all’opera mentre giocano a pallacanestro e calcio, e si esibiscono come idol. Il gruppo, è formato da Hazuki Sakurai, Tomo Miyasiro, Yuriko Suemune, Chichiro Honda e Teena Merkies, rispettivamente doppiate da Rika Abe, Saori Onishi, Yo Taichi, Kaede Yuasa e Tomomi Mineuchi.

La premiere di Extreme Hearts è avvenuta il 9 luglio, in simulcast su Cruncyroll. Come vediamo dal trailer, in Extreme Hearts gli sport si sono evoluti. Attraverso oggetti di supporto in grado di migliorare le prestazioni, nasce la disciplina degli Hyper Sports.

L’anime è prodotto dallo studio Seven Arcs, con Junji Nishimura accreditato come direttore. Issei Aragaki sta progettando i personaggi, mentre Tsuzuki è responsabile della storia e delle sceneggiature originiali. La sigla iniziale “Infinite” verrà eseguita dalla doppiatrice Miho Okasaki, che nel corso della serie interpreterà il personaggi di Saki Kodaka.