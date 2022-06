Extreme Hearts: un trio di protagonisti si mette in mostra in altrettanti trailer

Sul canale YouTube ufficiale di King Amusement Creative sono stati pubblicati tre nuovi filmati promozionali di Extreme Hearts che puntano i riflettori ciascuno su un diverso personaggio della serie. Ecco tutti i dettagli sul progetto anime dello scrittore Masaki Tsuzuki, l’autore di Magical Girl Lyrical Nanoha.

Extreme Hearts è ambientato in un futuro non troppo distante rispetto al nostro presente in cui lo sport tradizionale si è evoluto negli Hyper Sports. Queste discipline estreme sono diventate molto popolari, così tanto da far sviluppare competizioni dilettantistiche sia tra adulti che tra bambini. Hiyori Hayama è una studentessa del liceo con la passione per il canto che nulla ha a che fare con gli Hyper Sports. A un certo punto, un incidente mette in moto la storia dell’incontro con dei grandi amici.

I tre teaser trailer di Extreme Hearts puntano i riflettori sui personaggi Lise Kohinata, Sumika Maehara e Yukino Tachibana, rispettivamente doppiati da Ari Ozawa, Kana Yuki e Ayaka Fukuhara. Lo spettacolo televisivo debutterà in anteprima dal 9 luglio. Qui, trovate ulteriori informazioni sull’anime Extreme Hearts.

La serie anime è in produzione presso lo studio d’animazione Seven Arcs. Lo staff, include Junji Nishimura come regista, Issei Aragaki come animatore e Aragaki e Kana Hashidate come direttori delle animazioni. La stesura della trama e delle sceneggiature è responsabilità di Tsuzuki, mentre EFFY sta componendo le musiche. Il tema di apertura, “Infinite”, è interpretato dalla doppiatrice Miho Okasaki.