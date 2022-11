Eye Lie Popeye: il manga di Braccio di Ferro, ecco ogni imperdibile novità

Il marinaio mangia spinaci è un personaggio cult statunitense. Il franchise è tanto iconico quanto quelli di Tom & Jerry, Orso Yoghi e così via. Ne approfondiamo con lo speciale sulla storia di Braccio di Ferro.

Arrivano novità per il famoso personaggio nato da Elzie Crisler Segar: l'editore King Features Syndicate intende dimostrare retroscena sulla storia di Braccio di Ferro con un fumetto speciale. Il nome è Eye Lie Popeye e ha la particolarità di portare il famigerato marinaio nel mondo dei manga. Il racconto tributerà apertamente alcune delle più famose serie shonen.

Creata da Marcus Williams, questa nuova ambiziosa serie toccherà degli aspetti interessanti della lore: specialmente le ragioni che tanti anni prima portarono Braccio di Ferro a perdere l'occhio. Oltre alla copertina, in calce a questa notizia è presente una pagina ufficiale: in questa Popeye sta affrontando un temibilissimo avversario. Il massiccio protagonista dalla pipa gialla è a terra ferito ed utilizza tutte le sue ultime forze per strisciare verso il suo barattolino di spinaci interminato. "Come grande fan sia di Popeye che dei manga, non vedo l'ora di unire entrambe le passioni e offrire ai fan un format e uno stile completamente nuovi" dice l'artista.

Il manga è pre-ordinabile dal sito ufficiale di Eye Lie Popeye . Siete emozionati per questa nuova opera? Se ve la foste persa ricordiamo che Marcus Williams realizzò un'illustrazione ufficiale di Popeye e Goku.